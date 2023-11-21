قيادة الجيش: استشهاد صحافيَّين ومواطن جراء الاعتداءات الإسرائيلية

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:



"نتيجة إمعان العدو الإسرائيلي في اعتداءاته على المناطق الحدودية الجنوبية، استُشهد صحافيان من قناة الميادين ومواطن في قصف مُعادٍ على منطقة طير حرفا – الجبّين."