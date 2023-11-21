وصول جثماني الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع معماري أمام مبنى قناة الميادين

وصل جثمانا الصحافية فرح عمر والمصوّر ربيع معماري، أمام مبنى قناة "الميادين".

وكان صحافيا "الميادين" قد استُشهدا، الثلاثاء، على الحدود اللبنانية الجنوبية، بقصف إسرائيليّ، في ظل التصعيد المتبادل بين "حزب الله" والجيش الإسرائيليّ.