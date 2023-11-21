بوحبيب من بروكسل: أحداث غزة سببها رفض إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة

أمل وزير الخارجية والمغتربين، في حكومة تصريف الأعمال، عبد الله بو حبيب، أن تؤدّي دول الإتحاد الأوروبيّ دورًا سياسيا بناءّ، في النزاع الدائر في منطقة الشرق الأوسط.ودعا، خلال اجتماعه بـ٢٧ سفيرًا من اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبيّ، في بروكسل، الدول "للعمل سويًا" ومواجهة التحديات المشتركة لحلّ المشاكل.وأكّد أنّ أحداث غزة لم تأت من فراغ، بل سببها رفض إسرائيل تطبيق قرارات الأمم المتحدة الصادرة، منذ عقود، لا سيما القرارات ١٩٤، ٢٤٢ و ٣٣٨.وأشار بوحبيب إلى أنّ لبنان يسعى جاهدًا لتجنب الحرب وإلى أنّ التهديدات الاسرائيلية، من خلال استهداف المدنيين، والصحافيين، تغذّي حالة عدم الإستقرار التي قد تتدحرج لمواجهات شاملة.