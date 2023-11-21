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دروس عن الإرث اللبنانيّ... برنامج جديد لجامعة الروح القدس

أخبار لبنان
2023-11-21 | 11:23
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دروس عن الإرث اللبنانيّ... برنامج جديد لجامعة الروح القدس
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دروس عن الإرث اللبنانيّ... برنامج جديد لجامعة الروح القدس

نظّم مكتب شؤون الطلاب في جامعة الروح القدس – الكسليك حفلةً، في الباحة الخارجية، بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال لبنان.

وتخللت الحفلة مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تعكس الروح الوطنية وتعزز الشعور بالإنتماء والفخر بالوطن، منها عرض راقص على وقع الأغاني الوطنية.

وألقى رئيس الجامعة الأب طلال هاشم، كلمة، شدّد فيها على رمزية عيد الاستقلال ومعانيه. 

وقال: "نسعى لجعل بلدنا ومجتمعنا أفضل ولتطويره ولإيجاد الحلول المناسبة للتحديات العديدة التي نواجهها. وفي هذا السياق، تقوم جامعتنا بدور محوريّ، ليس فقط، في منح الشهادات الأكاديمية، بل أيضًا، في بناء شخصية الطلاب وصقلها وتمكينهم من صناعة تأثير إيجابيّ، في المجتمع."

وأعلن هاشم بدء الجامعة تقديمها برنامج يتضمن دروسًا عن الإرث اللبنانيّ، الفولكلور، والعادات اللبنانية، لتعزيز هُوية لبنان وثقافته، بين الجاليات اللبنانية المنتشرة، في أنحاء العالم.
 

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