"لبنان القوي" عن قيادة الجيش: نرفض اي محاولة لتجاوز وزير الدفاع الذي يبقى صاحب الصلاحية في الاقتراح والتقرير

اعتبر تكتل لبنان القوي أن مجموعة من المطبّلين والمضللين تواصل افتعال ازمة لا وجود لها في الأصل نتيجة قرب بلوغ قائد الجيش السّن القانونية للتقاعد.



ورأى التكتل في بيان بعد إجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل أن لا موجب للتهويل ولا اي مبرّر لمخالفة القوانين، مشيرا إلى أن لا وجود للفراغ في موقع قائد الجيش بحكم ما يُعرف بإمرة الأعلى رتبة وهذا متوفّر وهو تلقائي.



واعتبر التكتل أن مروحة الحلول واسعة وتشمل اضافةً الى ما سبق، امكانية تكليف وزير الدفاع لضابط يختاره هو بعد التشاور للتعيين بالوكالة او اي اجراء دستوري وقانوني يتم اتخاذه بحسب الأصول من دون اللجوء الى خيارات لا دستورية ولا قانونية تهدّد وحدة المؤسسة العسكرية وهيبتها وتماسكها.



ورفض تكتل لبنان القوي اي محاولة لتجاوز الوزير المختص الذي يبقى صاحب الصلاحية في الاقتراح والتقرير.