مجلس نقابة محامي بيروت عقد جلسته الأولى وانتخب أعضاء هيئته

عقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسته الأولى بعد الإنتخابات التي جرت يوم الأحد، برئاسة النقيب فادي المصري، وحضور النقيب السابق ناضر كسبار والأعضاء.



وبحسب بيان للنقابة، فقد تم تكليف أصغر الأعضاء سنا الأستاذ إيلي قليموس لتولي أمانة السر. وبعد حلف اليمين، جرى إنتخاب أعضاء هيئة المجلس ففازت الأستاذة مايا شهاب بمركز أمينة السر، والأستاذ جورج يزبك بمركز أمانة الصندوق بالتزكية لأن أحدا لم يترشح ضده والأستاذة مايا الزغريني بمركز مفوض قصر العدل بالتزكية لأن أحدا لم يترشح ضدها.



وذكر البيان أنه "تم انتداب الأساتذة عبده لحود وميسم يونس كعضوين منضمين أمام المحكمة النقابية ولبيب حرفوش وإيلي قليموس كعضوين رديفين. وانتداب الأستاذ وجيه مسعد ليحل محل أمين السر في حضور الجلسات عند غيابه. كما تم تحديد موعد ثابت للجلسات يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة الثانية عشرة ظهرا".