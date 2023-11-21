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الجميل في قداس الذكرى الـ17 لاستشهاد نجله بيار في بكفيا: لبنان في خطر
أخبار لبنان
2023-11-21 | 13:39
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الجميل في قداس الذكرى الـ17 لاستشهاد نجله بيار في بكفيا: لبنان في خطر
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الجميل في قداس الذكرى الـ17 لاستشهاد نجله بيار في بكفيا: لبنان في خطر
الجميل: حزب الكتائب يتعافى ويعود الى الساحة بقوة
أقيم قداس في كنيسة مار مخايل بكفيا مساء اليوم في الذكرى 17 لاستشهاد الوزير بيار الجميل ورفيقه سمير الشرتوني.
وقال الرئيس أمين الجميل في كلمة بعد القداس: "ليس من الصدف ان ينتصر طلاب الكتائب في جاعمة الحكمة التي كان بيار طالبا فيها في ذكرى استشهاده وهذا ما يدل على ان بيار حي فينا وعلى ان المسيرة القوية مستمرة كما أن بيار العضو في نقابة المحامين وبذكرى استشهاده تم انتخاب نقيب المحامين من الكتائب وهو كان رفيق بيار، فكل تلك الرموز تؤكد أن بيار في قلبنا وضميرنا وموجود معنا".
واضاف: "ان الوزير الشهيد في كل المراحل التي مر بها رسخ المحبة والايمان والثقة والجميع يشهد في وزارة الصناعة لغاية اليوم على جهوده وكل الوزراء الذين يمرون في الوزارة يقدرون جهوده وما زرع في الصناعة التي جعل منا وزارة اساسية ولا ننسى شعار "بتحب لبنان حب صناعتو"".
وجدد التأكيد على "المسيرة الوطنية والجهود وعلى كلمة المحبة التي غرسها والجميع تعلقوا به". وقال: "في هذه المناسبة نتذكر بيار والمسيرة التي حققها ونحن مستمرون فيها وهي مسيرة استقلال ووطنية والدفاع حتى الرمق الاخير عن لبنان".
وأضاف: "نزيد ايماننا بوطننا والقضية ولبنان يمر بمرحلة صعبة، ونحن نتخوف على المرحلة ونخشى من أي تهور ودعسة ناقصة وأي عمل قد يورط لبنان أكثر وأكثر والاستقلال على المحك ولبنان كله في خطر ونحن قلقون على المستقبل القريب وأمنيتنا وصلاتنا كي لا يورطنا أحد بتهور يدفع لبنان الى مزيد من الخراب".
وتابع: "اننا نعرف ان العدو الذي دخل الى بعض المناطق احتلها كما الجولان والضفة ونخاف من ان يلحق لبنان المعاناة نفسها ونخسر مناطق في لبنان بسبب تهور أو أي عمل أرعن ونحن في المناسبة نؤكد على ان تعلقنا بسيادة لبنان همنا كما نؤكد انه مهما كانت الظروف والاحداث نؤمن بوحدة لبنان والشعب وأيا كانت التحديات والظروف سنبقى صفا واحدا للدفاع عن لبنان أيا كانت الملل والتوجهات السياسية ونستمر على خطى الرئيس المؤسس والتضحية كي يبقى لبنان وطننا".
وشدد على ان "حزب الكتائب يتعافى ويعود الى الساحة بقوة، ونتمنى لرئيسه النائب سامي الجميل ان يستمر بالجهود ويجمع الصفوف وينفتح على القوى السياسية خدمة للبنان".
وعاهد جميع اللبنانيين، بأن "المسيرة مستمرة أيا كانت التضحيات والجهود".
أخبار لبنان
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