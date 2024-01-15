قعقور لـ"عشرين 30": لبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب... والمقاومة يجب أن تكون وطنية لا طائفية

قعقور لـ"عشرين 30": لبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب... والمقاومة يجب أن تكون وطنية لا طائفية

أكدت النائبة حليمة قعقور أننا "نريد بناء دولة تدير التعددية بطريقة صحية،" معتبرةً أن "الفيديرالية ليست الطريقة الأمثل لإدارة هذا التعدد والتنوع."



وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، رأت قعقور أن "مشكلة النظام الحالي هي أن الكل يحكم، وبات الخوف من الآخر يزداد."



وأشارت إلى أننا "نعيش إنتهاكًا يوميًا من قبل إسرائيل، ولبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب،" قائلة: "يجب أن تكون المقاومة وطنية لا طائفية."