الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
تمارين رياضيّة صباحية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
جبل لبنان
16
o
متن
18
o
كسروان
18
o
الشمال
19
o
الجنوب
16
o
البقاع
9
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قعقور لـ"عشرين 30": لبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب... والمقاومة يجب أن تكون وطنية لا طائفية
أخبار لبنان
2024-01-15 | 16:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قعقور لـ"عشرين 30": لبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب... والمقاومة يجب أن تكون وطنية لا طائفية
قعقور لـ"عشرين 30": لبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب... والمقاومة يجب أن تكون وطنية لا طائفية
أكدت النائبة حليمة قعقور أننا "نريد بناء دولة تدير التعددية بطريقة صحية،" معتبرةً أن "الفيديرالية ليست الطريقة الأمثل لإدارة هذا التعدد والتنوع."
وفي حديث لبرنامج "عشرين 30" عبر الـLBCI، رأت قعقور أن "مشكلة النظام الحالي هي أن الكل يحكم، وبات الخوف من الآخر يزداد."
وأشارت إلى أننا "نعيش إنتهاكًا يوميًا من قبل إسرائيل، ولبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب،" قائلة: "يجب أن تكون المقاومة وطنية لا طائفية."
أخبار لبنان
لـ"عشرين
30":
لبنان
يدافع
الجنوب...
والمقاومة
وطنية
طائفية
التالي
مولوي: القوى الامنية تقوم بكل جهد لتوقيف المخلّين بالأمن
وزير البيئة للـLBCI: سيتم مسح الاضرار التي تسببت بها الامطار لمعرفة حجمها ورفعها
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
15:43
حليمة قعقور لـ"عشرين_30": نعيش إنتهاكًا يوميًا من قبل إسرائيل ولبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب ويجب أن تكون المقاومة وطنية لا طائفية
آخر الأخبار
15:43
حليمة قعقور لـ"عشرين_30": نعيش إنتهاكًا يوميًا من قبل إسرائيل ولبنان يدافع عن نفسه في جبهة الجنوب ويجب أن تكون المقاومة وطنية لا طائفية
0
آخر الأخبار
2023-12-11
النائب غسان حاصباني لـ "عشرين 30": علينا أن نتنبّه من ردات الفعل التي من الممكن أن تكون مدمرة للبنان
آخر الأخبار
2023-12-11
النائب غسان حاصباني لـ "عشرين 30": علينا أن نتنبّه من ردات الفعل التي من الممكن أن تكون مدمرة للبنان
0
آخر الأخبار
2023-11-20
غادة أيوب لـ"عشرين 30": نحن كتكتل "الجمهورية القوية" سنتشاور مع المعارضة وسيكون لنا موقف من الموازنة واذا أُصدرت كما وردت الى مجلس النواب فستكون كارثية على اللبنانيين وسننتهي من درسها وسنصدر توصياتنا
آخر الأخبار
2023-11-20
غادة أيوب لـ"عشرين 30": نحن كتكتل "الجمهورية القوية" سنتشاور مع المعارضة وسيكون لنا موقف من الموازنة واذا أُصدرت كما وردت الى مجلس النواب فستكون كارثية على اللبنانيين وسننتهي من درسها وسنصدر توصياتنا
0
آخر الأخبار
15:08
حليمة قعقور لـ"عشرين 30": مشكلة النظام الحالي هي أن الكل يحكم وبات الخوف من الآخر يزداد
آخر الأخبار
15:08
حليمة قعقور لـ"عشرين 30": مشكلة النظام الحالي هي أن الكل يحكم وبات الخوف من الآخر يزداد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
اقتصاد
02:07
جدول جديد لأسعار المحروقات...
0
حال الطقس
01:43
الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟
حال الطقس
01:43
الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟
0
صحف اليوم
01:10
فرنجية في كليمنصو... واللقاء اتسّم بالطابع العائلي (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
01:10
فرنجية في كليمنصو... واللقاء اتسّم بالطابع العائلي (الأنباء الإلكترونية)
0
صحف اليوم
00:51
الإستحقاق الرئاسي... التعويل يبقى على وساطة الدوحة (الجمهورية)
صحف اليوم
00:51
الإستحقاق الرئاسي... التعويل يبقى على وساطة الدوحة (الجمهورية)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
14:27
تعرضت للإحراج بسبب زوجها...الأهل في المدرسة يتحدثون عن فضيحة زوجها مع إحدى الأمهات!
منوعات
14:27
تعرضت للإحراج بسبب زوجها...الأهل في المدرسة يتحدثون عن فضيحة زوجها مع إحدى الأمهات!
0
حال الطقس
01:43
الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟
حال الطقس
01:43
الطقس المتقلب مستمر... متى يعود الإستقرار التام؟
0
منوعات
10:26
جريمة ارتكبها حفيد أحد أكبر أغنياء أوروبا... قتل صديقه فجأةً!
منوعات
10:26
جريمة ارتكبها حفيد أحد أكبر أغنياء أوروبا... قتل صديقه فجأةً!
0
منوعات
2024-01-14
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
منوعات
2024-01-14
صارحها يوم زفافها بسر خطير دفعها إلى تركه... وما علاقة مصورة الحفل؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
رياضة
16:25
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
رياضة
16:25
ريال مدريد يقسو على برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني في الرياض
0
رياضة
16:16
فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا
رياضة
16:16
فلسطين تختطف الأنظار في بطولة كأس آسيا
0
أخبار دولية
15:56
سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!
أخبار دولية
15:56
سيدة إسبانية تكسر الحواجز أمام ذوي الإحتياجات الخاصة!
0
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
أخبار دولية
15:45
تغير لصالح الجانب الفلسطيني في عمالقة الإعلام في العالم... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:53
الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح
تقارير نشرة الاخبار
14:53
الإحتلال يواصل إنتهاك العمق اللبناني... ضربات جديدة بين جبل الريحان وإقليم التفاح
0
تقارير نشرة الاخبار
14:47
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
تقارير نشرة الاخبار
14:47
8 عمليات نفذها حزب الله على مواقع إسرائيلية اليوم... وبلدات جنوبية تتعرض لقصف عنيف
0
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
أخبار دولية
14:43
كيف يمكن أن يؤثر وقف عبور السفن القطرية في البحر الأحمر على إمدادات الغاز في العالم وعلى أسعارها؟
0
أخبار دولية
13:45
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه
أخبار دولية
13:45
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إستهداف سفينة أميركية في خليج عدن... هذا ما تضمنه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإنهيارات الصخرية وانجراف التربة في لبنان تابع…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
09:50
إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!
منوعات
09:50
إلقاء القبض على عروس في يوم زفافها وهرب العريس...وهذه هي تهمتهما!
2
فنّ
05:16
فيديو لنادين الراسي تبكي وتتوسّل "ببوس إيدك خلّيلي اولادي"... والتعليقات مؤثّرة جداً
فنّ
05:16
فيديو لنادين الراسي تبكي وتتوسّل "ببوس إيدك خلّيلي اولادي"... والتعليقات مؤثّرة جداً
3
خبر عاجل
10:38
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها
خبر عاجل
10:38
القيادة المركزية الأميركية: الحوثيون أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن من مناطق يسيطرون عليها من اليمن وأصابوا السفينة GIBRALTAR EAGLE والسفينة لم تبلغ عن إصابات أو أضرار كبيرة وتواصل رحلتها
4
خبر عاجل
16:23
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق
خبر عاجل
16:23
الحرس الثوري الإيراني: قصفنا بصواريخ باليستية مقرات تجسسية تابعة لإرهابيين في أربيل في العراق
5
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
خبر عاجل
17:21
الحرس الثوري الإيراني: إستهدفنا مقرًا تجسسيًا رئيسيًا للموساد في إقليم كردستان العراق ودمرناه بالصواريخ الباليستية
6
فنّ
05:03
بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!
فنّ
05:03
بعد الحديث عن حمل ماريتا الحلاني... الوليد يحسم الجدل حول الموضوع وهذا ما كشفه عن حياته العاطفية!
7
منوعات
06:03
فاتورة مطعم تتسبب ببكاء زوجين مسنين... قصتهما مؤثرة: إليكم ما حصل!
منوعات
06:03
فاتورة مطعم تتسبب ببكاء زوجين مسنين... قصتهما مؤثرة: إليكم ما حصل!
8
خبر عاجل
16:12
الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
خبر عاجل
16:12
الجزيرة عن مصدر أمني: القنصلية الأميركية في أربيل تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More