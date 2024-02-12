لقاء بين ميقاتي وجنبلاط

اجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط مساء اليوم في دارته، وجرى عرض للاوضاع الراهنة في لبنان والاراضي الفلسطينية.