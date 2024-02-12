الحريري تسلّم من بوغدانوف دعوة لزيارة روسيا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس سعد الحريري إلى روسيا جورج شعبان أن نائب وزير الخارجية الروسيّ، مبعوث الرئيس الروسيّ إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف سلّم الحريري، دعوة لزيارة روسيا، خلال لقاء جمعه فيه أخيرًا.
وقال شعبان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يوجد لسعد الحريري دعوة لزيارة موسكو وسيُحدّد موعدها، في الوقت المناسب، وسلم الدعوة نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، خلال لقاء جمعه مع الرئيس الحريري.”
وأضاف شعبان: " نحن على تواصل دائم مع القيادة الروسية وعلى تشاور دائم في الأوضاع في المِنطقة والإقليم مع القيادة الروسية ولم تنقطع هذه الاتصالات، منذ اعتكاف الرئيس الحريري.”
وعمّا إذا كانت زيارة الرئيس الحريري على علاقة بزيارات لسياسيين لبنانيين إلى موسكو كمبادرة روسية تسعى لتقريب وجهات نظر القوى السياسية اللبنانية، قال المبعوث الخاص للحريري: "روسيا تعمل دائمًا في سبيل استقرار لبنان واستقلاله وهي تتواصل مع الأطراف في لبنان وهي حريصة على عدم توسع رقعة الحرب في المنطقة وتبذل جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه.”
وأضاف: “هي حريصة دائمًا على انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، من خلال التشاور بين اللبنانيين والحوار فيما بينهم على المواضيع الأساسية.”