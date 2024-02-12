الحريري تسلّم من بوغدانوف دعوة لزيارة روسيا

أعلن المبعوث الخاص للرئيس سعد الحريري إلى روسيا ‏جورج شعبان أن نائب وزير الخارجية ‏الروسيّ، مبعوث الرئيس الروسيّ إلى الشرق الأوسط، ‏ميخائيل بوغدانوف سلّم الحريري، دعوة لزيارة روسيا، ‏خلال لقاء جمعه فيه أخيرًا.‏

وقال شعبان، في حديث لوكالة "سبوتنيك": "يوجد لسعد ‏الحريري دعوة لزيارة موسكو وسيُحدّد موعدها، في ‏الوقت المناسب، وسلم الدعوة نائب وزير الخارجية ‏ميخائيل بوغدانوف، خلال لقاء جمعه مع الرئيس ‏الحريري.”

وأضاف شعبان: " نحن على تواصل دائم مع القيادة ‏الروسية وعلى تشاور دائم في الأوضاع في المِنطقة ‏والإقليم مع القيادة الروسية ولم تنقطع هذه الاتصالات، ‏منذ اعتكاف الرئيس الحريري.”

وعمّا إذا كانت زيارة الرئيس الحريري على علاقة ‏بزيارات لسياسيين لبنانيين إلى موسكو كمبادرة روسية ‏تسعى لتقريب وجهات نظر القوى السياسية اللبنانية، قال ‏المبعوث الخاص للحريري: "روسيا تعمل دائمًا في سبيل ‏استقرار لبنان واستقلاله وهي تتواصل مع ‏الأطراف في لبنان وهي حريصة على عدم توسع رقعة ‏الحرب في المنطقة وتبذل جهوداً كبيرة في هذا الاتجاه.”

وأضاف: “هي ‏حريصة دائمًا على انتخاب رئيس جمهورية في أسرع وقت، ‏من خلال التشاور بين اللبنانيين والحوار فيما بينهم على ‏المواضيع الأساسية.”