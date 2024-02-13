اقتراح فرنسيّ إلى لبنان في شأن الحدود المتنازع عليها

قدمت فرنسا اقتراحًا مكتوبًا إلى بيروت، يهدف إلى إنهاء الأعمال القتالية مع إسرائيل والتوصل لتسوية في شأن الحدود المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل، وذلك حسب وثيقة اطلعت عليها رويترز.

ودعا هذا الاقتراح إلى انسحاب “حزب الله” على مسافة 10 كيلومترات من الحدود.

وهدفت الخطة إلى إنهاء القتال بين “حزب الله” وإسرائيل عبر الحدود.

وأكّد أربعة مسؤولين لبنانيين كبار وثلاثة مسؤولين فرنسيين أنّ وزير الخارجية الفرنسيّ ستيفان سيجورنيه سلم الوثيقة الأسبوع الماضي، لكبار المسؤولين في الدولة اللبنانية بمن فيهم رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي.