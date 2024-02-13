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دريان زار الحريري: في ذكرى الشهيد رفيق الحريري نتطلع إلى حامل رسالته لمواصلة المسيرة
أخبار لبنان
2024-02-13 | 06:56
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دريان زار الحريري: في ذكرى الشهيد رفيق الحريري نتطلع إلى حامل رسالته لمواصلة المسيرة
دريان زار على رأس وفد من المفتين وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والعلماء ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري
زار مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على رأس وفد من المفتين وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والعلماء ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت.
وبعد قراءة الفاتحة عن روحه ورفاقه الأبرار، قال مفتي الجمهورية: "لم يكن الشهيد رفيق الحريري مجرد زائد واحد على عدد رؤساء الحكومات في لبنان. جاء على أنقاض دولة دمرتها حرب أهلية استمرت سنوات عدة، أحرقت الأخضر واليابس، ودمرت الدولة ومؤسساتها، وباعدت بين أبناء الوطن الواحد. فعمل على إعادة بناء الدولة من جديد، إنسانا ومجتمعا ومؤسسات. كما عمل على إعادة إعمار عاصمتها لتعود من جديد منارة مضيئة في عالمنا العربي".
أشار الى أن العمل في الشأن العام، يتطلب مواجهة عوائق وعراقيل بعضها طبيعي، ومعظمها مصطنع، معتبرا أن "تجاوز هذه العراقيل والمطبات في مجتمع متعدد، وفي منطقة أشد تعقيدا ليس بالأمر اليسير. وقد يتعرض المسؤول للعديد من الأمور التي تحد مسيرته في العمل، ولكن ذلك لا يجرده من نوايا الإصلاح والصلاح".
وقال: "في ذكرى الشهيد الكبير رفيق الحريري، نتطلع مع مجتمعنا اللبناني إلى حامل رسالته، والمؤتمن على أدائها سعد الحريري، لمواصلة المسيرة، مسيرة الصلاح والإصلاح، مسيرة البناء والترميم، مسيرة الخير الوطني العام".
وأضاف: "إننا في الذكرى السنوية لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري نقرأ الفاتحة عن روحه الطاهرة، داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه ويدخله فسيح جناته. ونسأل الله تعالى أن يوفق حامل الأمانة سعد الحريري لمواصلة أداء هذه الأمانة، بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا، ويصون الكرامة الإنسانية، ويحقق العدالة والاستقرار، والأمن الاجتماعي الذي يفتقده اللبنانيون جميعا".
وبعد زيارة الضريح، زار المفتي دريان الرئيس سعد الحريري في بيت الوسط وعقد معه خلوة استمرت نصف ساعة جرى فيها البحث في الشؤون الإسلامية والوطنية.
ثم عقد لقاء موسع بين الرئيس الحريري والمفتي دريان ومفتي المناطق وأعضاء المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى والعلماء، وتم استذكار الرئيس الشهيد رفيق الحريري والتضحيات التي قدمها على المستويات كافة.
أخبار لبنان
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