شيخ العقل زار على رأس وفد ضريح الرئيس الحريري وقرأ الفاتحة: وقفة رمزية تدلُّ على مدى احترامنا وتقديرنا له

شيخ العقل: لبنان أحوج ما يكون الى رجل كالرئيس الشهيد رفيق الحريري

زار سماحة شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى ظهر اليوم ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري في وسط بيروت، عشية الذكرى التاسعة عشرة لاستشهاده، على رأس وفد ضم، القاضي غاندي مكارم ورؤساء لجان وأعضاء من المجلس المذهبي ومستشارين ومشايخ ومسؤولين في مديريتي مشيخة العقل والمجلس المذهبي.



وقرأ سماحة شيخ العقل والوفد الفاتحة على روح الرئيس الحريري وكذلك على ضرائح مرافقيه، وقال: "نزور اليوم ضريح الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه الشهداء لقراءة الفاتحة، ونستذكر في هذه الذكرى قامة الرئيس الحريري الوطنية، الذي كان حريصا على لبنان واستشهد من أجله، حريصا على الوحدة الوطنية وحريصا على بناء الدولة وعلى قيام المؤسسات واحترام الدستور والعيش الوطني الواحد. الرئيس رفيق الحريري شهيدا من أجل لبنان وقامة وطنية كبيرة امتدّت اليه يد الاجرام، لكنّ ذكره باقٍ ونهجه باقٍ، نهج الوحدة والتلاقي وبناء الدولة والمؤسسات".



وأضاف: "انها وقفة رمزية تدلُّ على مدى احترامنا وتقديرنا له، وأملنا بأن تُستعاد تلك المواقف وذلك النهج، فلبنان أحوج ما يكون الى رجل كالرئيس الشهيد رفيق الحريري. رحمه الله، ونتمنى ان تبقى بيروت منارة هذا الشرق وان يعود لبنان كما كان وسيبقى، وطن الرسالة ان شاء الله".