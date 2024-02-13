وفد من حزب الحوار الوطني زار حزب الوطنيين الأحرار... وتشديد على ضرورة انتخاب رئيس

زار رئيس المكتب السياسي في حزب الحوار الوطني السفير بسام نعماني، يرافقه عضو المكتب روجيه شويري، المقر العام لحزب الوطنيين الأحرار في السوديكو حيث اجتمعا بالأمين العام للحزب فرنسوا زعتر وبقية الأعضاء.



وقد تخلل اللقاء عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات على الساحة المحلية، وتم عرض ملفات اقتصادية واجتماعية ومعيشية عدة.



وشدد المجتمعون على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة فاعلة وكاملة الصلاحيات، واتفقوا على مواصلة اللقاءات والتنسيق في ما بينهم.