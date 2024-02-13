وفد من حزب الحوار الوطني زار حزب الوطنيين الأحرار... وتشديد على ضرورة انتخاب رئيس

زار رئيس المكتب السياسي في حزب الحوار الوطني السفير الدكتور بسام نعماني، يرافقه عضو المكتب الدكتور روجيه شويري، المقر العام لحزب الوطنيين الأحرار في السوديكو حيث اجتمعا بأمين عام الحزب المهندس فرنسوا زعتر وبقية الأعضاء.
اللقاء تخلله عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات على الساحة… pic.twitter.com/qKHA7BfZzS
— Hizib Al Hiwar (@hizibalhiwar) February 13, 2024
زار رئيس المكتب السياسي في حزب الحوار الوطني السفير الدكتور بسام نعماني، يرافقه عضو المكتب الدكتور روجيه شويري، المقر العام لحزب الوطنيين الأحرار في السوديكو حيث اجتمعا بأمين عام الحزب المهندس فرنسوا زعتر وبقية الأعضاء.
اللقاء تخلله عرض للأوضاع العامة وآخر التطورات على الساحة… pic.twitter.com/qKHA7BfZzS