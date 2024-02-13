ميقاتي عن الوضع في الجنوب: الاتصالات مستمرة وسأعقد سلسلة اجتماعات في مؤتمر ميونيخ من بينها مع هوكشتاين

أكد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أن الوضع في الجنوب لا يخلو من الحذر، مشيرا إلى أن الامور تتجه الى نوع من الاستقرار الطويل الامد.



ولفت ميقاتي، خلال استقباله جمعية الاعلاميين الاقتصاديين، الى "أن الاتصالات مستمرة في هذا الصدد وساعقد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع العديد من المسؤولين الدوليين خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ يومي الخميس والجمعة المقبلين من بينها مع آموس هوكشتاين، لمعرفة أين اصبحنا في مسار التهدئة واعادة الاستقرار".