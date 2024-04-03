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"الأونروا" تطلق نداء لجمع 415,4 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين

أخبار لبنان
2024-04-03 | 11:35
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&quot;الأونروا&quot; تطلق نداء لجمع 415,4 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين
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"الأونروا" تطلق نداء لجمع 415,4 مليون دولار من أجل لاجئي فلسطين

أعلنت "الأونروا" في بيان أنها "اطلقت نداءها الطارئ لسوريا ولبنان والأردن في بيروت، لبنان، وحثّت شركاءها على مواصلة دعم لاجئي فلسطين في سوريا وأولئك الذين فرّوا إلى لبنان والأردن المجاورتين نتيجة للصراع المستمر منذ 13 عاما في سوريا، وناشدتهم جمع 415,4 مليون دولار لدعم عملياتها التي تعاني من نقص مزمن في التمويل في هذه البلدان الثلاثة".
 
وقالت نائبة المفوض العام للأونروا للبرامج والشراكات ناتالي بوكلي التي أطلقت النداء في بيروت: "يجب أن نستمر في دعم لاجئي فلسطين المتضررين من الأزمة السورية المستمرة منذ 13 عاما. وفي الوقت الذي يستحوذ فيه الرعب الذي يتكشف في غزة على معظم اهتمامنا، إلا أنه لا ينبغي التغاضي عن الاحتياجات الإنسانية في مناطق العمليات الأخرى المتضررة من الأزمة".
 
وأضافت: "لا يزال الوضع التمويلي العام للأونروا محفوفا بالمخاطر، خاصة بالنظر إلى التحديات التي واجهتها الوكالة منذ بدء النزاع في غزة. ومع وجود فجوات تمويلية كبيرة تعيق قدرتها على تنفيذ ولايتها، فإن الأونروا ستكافح قريبا من أجل المحافظة على مستوى المساعدة الإنسانية التي يمكنها تقديمها، وهذا المستوى هو بالفعل في الحد الأدنى".
 
ولفتت الى أنه "في الوقت الذي يواجه فيه مجتمع لاجئي فلسطين تحديات وجودية أكبر في جميع أنحاء المنطقة، فإن دور الأونروا لم يكن أكثر حيوية من أي وقت مضى".

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