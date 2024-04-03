نصر الله: "طوفان الأقصى" وضع اسرائيل على حافة الهاوية والزوال

رأى الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن "طوفان الأقصى" وضع الكيان الاسرائيلي على حافة الهاوية والسقوط النهائي والزوال وملامح هذا الأمر ستظهر مع الوقت.



واعتبر نصر الله في كلمة له في خلال فعالية "منبر القدس" التي ‏نظمتها "اللجنة ‏الدولية لاحياء يوم القدس العالمي" في قاعة "رسالات" في بيروت وعدد من ‏عواصم محور المقاومة خلال مشاركته في فعالية "منبر القدس" في يوم القدس العالمي، أن يوم القدس العالمي يأتي مختلفا هذا العام ببركة "طوفان الأقصى" وأن ما يجري في فلسطين والمنطقة والعالم هو طوفان احرار، آملا أن يكبر ويقوى مع الوقت.



واشار الى أن حرب تموز أسقطت مشروع الشرق الأوسط الجديد ومعه مشروع "إسرائيل العظمى".



ولفت الى أن "العدو لا يصغي إلى قرارات صادرة عن مجلس الأمن ولا إلى مناشدات دول العالم ولا يهتم لرأي عالمي أو لقوانين".



وأشار الى أن "هناك تضحيات جسام في معركة "طوفان الاقصى" ولكن هناك نتائج عظيمة أيضا، مشددا على أنه "من سؤوليتنا أن نكتشفها ونبيّنها للناس".



وقال: "نؤكد أهمية الثبات والصمود ومواصلة العمل واليقين بأنّ النصر آت وهذا يرتبط بغزة وكل الجبهات المساندة والمشاركة".