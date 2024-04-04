نقابة صيادلة لبنان: للامتناع عن صرف مستحضرات Fresh multi plus وFresh zinc

طالبت نقابة صيادلة لبنان الصيادلة بالامتناع عن صرف مستحضرات Fresh multi plus وFresh zinc المباعة من شركة Freshpharma ووضعها في مكان جانبيّ في الصيدليات، إلى حين صدور قرار عن وزارة الصحة.