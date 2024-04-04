طلاب جامعة القديس يوسف في بيروت يتألقون في بطولة Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot

تألّق طلاب جامعة القديس يوسف في بيروت في بطولة التحكيم التجاري الدولي،. وعلى الرغم من التحديات التي تمثلت في التحدث باللغة الإنجليزية، التي هي ليست لغة الطلاب الأم، ولا اللغة التي يستعملونها في دراستهم كالفرنسية، إلا أن الفريق اللبناني تمكن من التألق وحصد احدى أهم الجوائز أمام أبرز جامعات العالم.وتمثل البطولة منصةً لطلاب القانون لتقديم حجج قانونية والمنافسة في بيئة دولية، وقد مرّت عملية المنافسة عبر مراحل متعددة من المراجعات الكتابية إلى الدعوى الشفوية في فيينا، وكل هذه العمليات باللغة الإنجليزية بدل الفرنسية أم العربية.وشهدت البطولة مشاركة 373 جامعة من 89 بلدًا، وأكثر من 2500 طالب، من الولايات المتحدة وحتى آسيا، بما في ذلك الجامعات الرائدة مثل جامعة هارفارد. وفي النهاية، حصلت جامعة القديس يوسف على جائزة Joseph Shwartz Award for Academic Excellence and Social Skills، التي تعكس التميز الأكاديمي والمهارات الاجتماعية لفريقها.يعتبر هذا الحدث السنوي منصة مهمة لتعزيز المهارات العلمية والاجتماعية لطلاب القانون، وتوسيع دائرة معارفهم والتواصل مع الخبراء في المجال القانوني والتحكيم التجاري الدولي.