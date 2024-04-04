وقفة احتجاجية لعدد من المودعين أمام مصرف لبنان

نفّذ عدد من المودعين وقفة احتجاجية أمام مصرف لبنان، للمطالبة مرة أخرى باستعادة حقوقهم.



ورفع المعتصمون لافتات كتب عليها: "الفساد المصرفي يقودنا إلى الهاوية" و"حان وقت الثورة لنقلب الطاولة ونبني مستقبلنا".