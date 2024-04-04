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ميقاتي: انتخاب رئيس مطلب الجميع ...والنازحون يدخلون خلسة ولا احد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود

أخبار لبنان
2024-04-04 | 06:34
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ميقاتي: انتخاب رئيس مطلب الجميع ...والنازحون يدخلون خلسة ولا احد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود
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ميقاتي: انتخاب رئيس مطلب الجميع ...والنازحون يدخلون خلسة ولا احد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود

أعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي أننا "عقدنا اجتماعا مع منظمات الامم المتحدة وسفراء الدول المانحة والمعنية، واجرينا نقاشا مستفيضا حيال ما يحصل في الجنوب وطلبنا المساعدة السريعة، خصوصا وأن هناك حوالى 100 ألف نازح من قرى الجنوب و313 شهيد وحوالى 1000 جريح، والكارثة الكبرى هي في الاصرار الحاصلة في القطاع الزراعي حيث هناك 800 هكتار تضرروا بشكل كامل، و340 الف رأس ماشية فقدوا وحوالى 75 في المئة من المزارعين  فقدوا مصدر دخلهم النهائي.وانا ارى وجوب أن نعلن منطقة الجنوب منكوبة زراعيا خصوصا وأن هذه المشكلة ستنسحب على السنوات المقبلة". 

واعتبر ميقاتي، في مستهل جلسة مجلس الوزراء، أن الامر ذاته ينسحب على القطاع التربوي، حيث هناك حوالى  75 مدرسة مغلقة نهائيا، ناهيك عن ملف اعادة اعمار ما تهدم واولوية البحث عن مصادر التمويل.

وأكد أن السلام الحقيقي الذي ننشده هو  سلام العدالة الإنسانية، ونرفع الصوت إلى المجتمع الدولي منددين بالاعتداءات ومطالبين بردع العدو ووقف الحرب واحلال السلام  وإبعاد الحرب عن المنطقة، مشددا على أنه واجب أن نؤكد من خلال مجلس الوزراء ان للبنان اصدقاء في كل دول العالم يعملون بصدق للضغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه على لبنان. 

وثمّن ميقاتي الاتصالات والزيارات التي تقوم بها مراجع دولية صديقة ومحبة للبنان ،سعياً  للإسهام بايجاد مخارج حل للأزمة الرئاسية، مؤكدا أن انتخاب رئيس للجمهورية هو مطلب الجميع ، وهو في أولويات خياراتنا  التي تعزز الثقة بلبنان كدولة ووطن.

ولفت أن "مسؤوليتنا جميعا ان نهتم بأحوالنا ، بمقدار اهتمام الدول بنا، وأن التلاقي والتحاور هما اقصر  طريق لإنقاذ وطننا من خطر الفراغ والأزمات المفتوحة على اخطار كثيرة ".

من جهة أخرى قال رئيس حكومة تصريف الاعمال: "فوجئنا صباح اليوم بملامح ازمة ديبلوماسية مع قبرص، حيث هاجمت بعض الصحف القبرصية لبنان صباح اليوم على خلفية  ملف النازحين الذين يصلون الى قبرص  بطريقة غير شرعية عبر  المياه اللبنانية.

لقد اجريت الاتصالات اللازمة مع السلطات القبرصية وأكدت الحرص على افضل العلاقات مع قبرص ولا نقبل ان نصدر ازمة النازحين اليها. وشددت خلال الاتصالات اننا، في ملف النازحين،  امام واقع يجب على العالم تفهمه". 

وأوضح ميقاتي أن النازحين يدخلون الى لبنان خلسة ولا احد من الدول يساعدنا في ضبط الحدود، فاذا قررنا ترحيل السوري الى بلاده نواجه بمسألك حقوق الانسان، وبالنسبة للحدود البحرية فنحن نعمل على ضبطها قدر استطاعتنا.

وقال رئيس الحكومة: "لقد تواصلت مع الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس وتمنيت عليه ان يطرح في اجتماع الدول الاوروبية المتوسطية المقبل موضوع الضغط على الاتحاد الاوروبي لمساعدتنا في عملية ترحيل النازحبن غير الشرعيين من لبنان.

كذلك عقدنا هذا الاسبوع اجتماعا لملف النازحين حيث قدم وزير الشؤون الاجتماعية ورقة حددت بوضوح مطالب لبنان واهمها مطالبة مفوضية الامم المتحدة للاجئين بتزويدنا بالداتا الكاملة عن اوضاع النازحين، لكون الدتا التي وصلتنا لا تحدد تاريخ دخول النازحين الى لبنان".

وفي ملف اعادة هيكلة المصارف، قال ميقاتي:" سمعنا كلاما ان هذا الملف قد طوي، وهذا القول غير صحبح، فالملف يدرس بهدوء وعندما تكتمل عناصره سندعو الى اجتماع وزاري  لدرسه قبل عرضه على مجلس الوزراء وفق رؤية  تنظيمية واضحة  يتبناها الجميع".

اضاف:| قيل الكثير بشأن الكتاب الذي وجهناه الى جهاز امن الدولة ، وابلغنا نسخة منه الى معالي وزير الداخلية وسائر الاجهزة الامنية الاخرى. ولقد اعطي هذا الموضوع اكبر من حجمه وبدأ البعض يعطي تفسيرات مغلوطة لما خصل. هذا الكتاب يندرج في اطار العمل التنظيمي وليس كشفا امنيا لاي حزب او قيادي او طرف سياسي ، كما يزعم البعض ، ولا تصفية حساب  مع احد. وقد سمعنا  الكثير من الشكاوى حول غياب شرطة السير عن الطرق، بسبب تكليفهم بمهمات حماية، فقررنا تنظيم  هذا الموضوع.كما ان العلاقة مع معالي الوزير ممتازة، ولا خلاف معه ،والموضوع سيأخذ طريقه كما قلنا الى التنفيذ  الجدي والحازم مع وضع الاقتراحات في عهدة مجلس الامن المركزي ليقرر ما يراه مناسبا|.

وفي الملف الامني ايضا شدد ميقاتي على أنه لا بد من ان ننوه بالعمل الامني الكبير الذي يبذل  من كل الاجهزة لا سيما لجهة الكشف السريع عن الجرائم في أسرع وقت.
 

أخبار لبنان

ميقاتي

النازحون السوريون

انتخاب رئيس

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