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ميقاتي التقى غوتيريش: للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة

أخبار لبنان
2024-05-16 | 04:09
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ميقاتي التقى غوتيريش: للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة
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ميقاتي التقى غوتيريش: للضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة

ميقاتي طالب باستمرار دعم عمل الأونروا في لبنان وتمويلها

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى الضغط على اسرائيل لوقف عدوانها على جنوب لبنان وغزة، والانطلاق في معالجة الوضع في جنوب لبنان.

دعوة ميقاتي جاءت خلال استقباله الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قبل ظهر اليوم في مقر اقامته في المنامة، قبيل مشاركته في الدورة العادية الثالثة والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي ستبدأ أعمالها ظهرا في البحرين. وشارك في اللقاء وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير التربية والتعليم العالي عباس حلبي، وزير الاعلام زياد مكاري، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن. كما شارك في الاجتماع مدير "وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين" (أونروا) فيليب لازاريني والوفد المرافق لغوتيريش.
 

وطالب رئيس الحكومة باستمرار دعم عمل الأونروا في لبنان وتمويلها، لما يشكله هذا الأمر من أهمية قصوى في الظروف الصعبة التي يعيشها لبنان.

كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة التعاون الكامل للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مع الحكومة اللبنانية في ملف النازحين السوريين، انطلاقا من أن الحكومة عقدت العزم على استكمال حل هذا الملف جذريا مهما كانت العوائق والعراقيل.
 

أخبار لبنان

ميقاتي

غوتيريش

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غزة

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