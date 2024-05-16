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قبلان لوفد "التيار الوطني": الحوار أكبر باب لغسل القلوب وتوطيد الثقة
أخبار لبنان
2024-05-16 | 05:31
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قبلان لوفد "التيار الوطني": الحوار أكبر باب لغسل القلوب وتوطيد الثقة
أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال لقاء في مكتبه في دار الإفتاء الجعفري، مع نائب الرئيس الشؤون السياسية في "التيار الوطني الحر" السيدة مارتين نجم كتيلي مع وفد ضم: المحامي خالد مكة عضو المجلس السياسي ومسؤول العلاقات السياسية في مكتب نائب الرئيس، وداني غفري منسق ومدير مكتب نائب الرئيس للشؤون السياسية، على أن "المطلوب الحوار من أجل الحوار، والبلد لا يمكن أن يبقى بلا حوار، والحوار أكبر باب لغسل القلوب وتوطيد الثقة، والحوار بحد نفسه هو نتيجة، ولا يوجد حوار بلا نتائج"، مشددا على أن "اللحمة الوطنية و"التواصل السياسي المستمر" هو طوق نجاة البلد، ودون ذلك نتجه نحو المخاطر".
وقال :"البعيد عن العين بعيد عن القلب"، ولا نريد أن يبعد التيار الوطني الحر عن أعيننا، ولن نريد لأنفسنا أن نبعد عن أعين التيار الوطني، ونريد للمودة وقلبها أن تجمعنا معا على قاعدة العائلة الواحدة".
ولفت المفتي قبلان إلى أن "مكاسب لبنان من الجبهة الجنوبية تكمن في ترسيخ توازن لا سابق له على الإطلاق مفاده: حزام أمني مقابل حزام أمني، ونزوح مقابل نزوح، وتعطيل اقتصادي مقابل التعطيل الاقتصادي"، وقال :"أما بخصوص 1701، لا مشكلة لنا معه، لأنه يبدأ من منع الطيران الإسرائيلي من استباحة الأجواء اللبنانية وهذا ما لا تريده تل أبيب. وطبيعي تطبيقه يبدأ من تل أبيب وليس من هنا، لأننا نحن الضحية بأكثر من 30 ألف خرق سيادي".
أخبار لبنان
"التيار
الوطني":
الحوار
القلوب
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