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شقير: أخطر ما يمر به لبنان هو ضعف الدولة وشللها وإستقرارها على الوضعية الراهنة
أخبار لبنان
2024-05-16 | 04:50
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شقير: أخطر ما يمر به لبنان هو ضعف الدولة وشللها وإستقرارها على الوضعية الراهنة
حذر رئيس تجمع كلنا لبيروت الوزير السابق محمد شقير من أن أخطر ما يمر به لبنان هو ضعف الدولة وشللها، معتبراً أن إستقرار الدولة على الوضعية الراهنة من شأنه أن يوصل البلد الى إنهيار كلي ويضع الكيان أمام تهديد حقيقي.
كلام شقير جاء خلال إستقباله في مكتبه الهيئة الإدارية الجديدة لاتحاد نقابات وعمال ومستخدمي محافظة بيروت حيث اطلع شقير على نتائج الإنتخابات وعلى برنامج عمل الاتحاد في المرحلة المقبلة.
وتوقف شقير عند صعوبة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يمر بها الشعب اللبناني وأهالي العاصمة لا سيما العمال وذوي الدخل المحدود، مؤكداً إستمرار التعاون مع قيادة الاتحاد لمعالجة القضايا العمالية والمعيشية، وذلك من ضمن الأولوية التي يعطيها لمتابعة شؤون العاصمة والوقوف الى جانب أهلها.
وطالب شقير ضرورة وضع كل القوى السياسية خلافاتها جانباً والتواصل والعمل على وقف الانهيار وإعادة الاعتبار للدولة قبل سقوط الهيكل على رؤوس الجميع، مشدداً في هذا الإطار إلى أن إعادة تشكيل السلطة بإنتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة جديدة يعتبر باب الحل، على أن يكون من أولويتهما تنفيذ الإصلاحات الشاملة ووضع برنامج تعافي مالي وإقتصادي وإجتماعي عادل وموثوق، والوصول الى إتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي، وإعادة العلاقات مع الدول الخليجية الى طبيعتها.
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