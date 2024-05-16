جبهة لبنان تشهد تصعيداً في الساعات الأخيرة

شهدت جبهة لبنان تصعيداً في الساعات الأخيرة، مع شنّ اسرائيل ليل الاربعاء الخميس سلسلة غارات على منطقة البقاع .



في وقت، أعلن حزب الله انه هاجم بعدد من الطائرات المسيّرة قاعدة "إيلانية" الواقعة غرب مدينة طبريا، مستهدفاً جزءاً من منظومة ‏المراقبة والكشف الشاملة لسلاح الجو الإسرائيلي.



وقد اعترف الجيش الاسرائيلي بأنّ مسيّرة أطلقها حزب الله استهدفت موقعاً حساساً لسلاح الجو قرب طبريا .