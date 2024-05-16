"تحالف التغيير" يتقدم باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد واستثمار المنشآت الرياضية والشبابية

تقدمت كتلة "تحالف التغيير" باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد لافراد الهيئة التعليمية في الجامعة اللبنانية واعضاء السلك الديبلوماسي إلى 68 عاماً.



كما وقع النائب وضاح الصادق باسم الكتلة مع زملائه في لجنة الشباب والرياضة على اقتراح قانون يتيح استثمار المنشآت الرياضية والشبابية العائدة ملكيتها إلى الدولة والبلديات.