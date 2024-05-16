سفير المملكة في لبنان يستقبل رئيس النادي الرياضي

إستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان وليد بن عبد الله بخاري، في مقر إقامته باليرزة اليوم، رئيس النادي الرياضي لكُرة السَّلة المهندس مازن طبارة.

وجرى خلال الاستقبال تبادل للأحاديث الودية، إضافة إلى بحث سُبُل تعزيز العلاقات الرياضية وتبادل الخبرات في لعبة كرة السَّلة، بين النادي الرياضي والجهات المعنية في المملكة، بما يتماشى مع توجّهات "رؤية المملكة 2030" في المجال الرياضي.

كما تم استعراض الانجازات التي حققها النادي الرياضي خلال هذه الفترة، والنشاطات المستقبلية التي يتحضر لها خلال الفترة المقبلة.