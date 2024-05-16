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بري: نؤكد على التزام لبنان بالقرار 1701 ... ووقّع توصية مجلس الوزراء
أخبار لبنان
2024-05-16 | 08:23
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بري: نؤكد على التزام لبنان بالقرار 1701 ... ووقّع توصية مجلس الوزراء
عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع منسق الشؤون الإنسانية للامم المتحدة في لبنان عمران ريزا، لبرامج الأمم المتحدة في لبنان لاسيما ملف النازحين السوريين والتداعيات والأضرار الناجمة عن مواصلة اسرائيل لعدوانها على لبنان لاسيما القرى والبلدات الحدودية الجنوبية.
وأبدى ريزا تقديره لجهود بري والمجلس النيابي لا سيما إقراره أمس التوصية النيابية حول أزمة النزوح السوري في لبنان وكيفية حلها، معتبراً ان هذه التوصية نقلت الازمة من الشارع المتوتر الى حيز الإجماع الوطني النيابي كخارطة الطريق للحل.
وأكد أنه سيحمل هذه الاجواء الى المؤتمر المنوي إنعقاده في بروكسل الاسبوع القادم.
وحول الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان لاسيما المناطق الجنوبية، أكد ريزا أنه على دور الأمم المتحدة لجهة المساهمة في إجراء الكشوفات والمسوحات الميدانية على كافة الأمكنة والمرافق والمساحات السكنية والزراعية والحرجية والصناعية والمرافق الصحية التي طالتها وتطالها الإعتداءات الاسرائيلية.
وزود بري المسؤول الأممي بكافة الإحصاءات المنجزة في هذا الإطار من قبل المجلس الوطني للبحوث العلمية، مجددا التأكيد على التزام لبنان بالقرار الأممي رقم 1701 الذي دأبت إسرائيل على خرقه منذ صدوره عام 2006 باكثر من 30 الف خرق.
على صعيد آخر، وقّع رئيس مجلس النواب التوصية التي أقرها مجلس النواب أمس، والمتعلقة بالنزوح السوري، وأحالها الى رئاسة الحكومة.
أخبار لبنان
نزوح
بري
القرار 1701
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