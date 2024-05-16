لجنة الاشغال اطلعت على وضع مؤسسسات المياه وخطة الطوارىء المقترحة لفصل الصيف

اعلنت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه بعد جلسة برئاسة رئيسها النائب سجيع عطية وحضور مقرر اللجنة النائب محمد خواجة والنواب: فؤاد مخزومي، ابراهيم منيمنة، طه ناجي، سليم عون، حسين جشي، انطوان حبشي، اديب عبد المسيح، حسين الحاج حسن، نزيه متى، امين شري، جميل عبود، وليم طوق، قاسم هاشم وياسين ياسين، ان الجلسة خصصت لمناقشة التقارير التي قدمها مدراء مؤسسات المياه، فاطلعت على واقع كل مؤسسة وعدد الموظفين فيها وعدد المشتركين ونسبتهم، وحجم الجباية في المناطق التابعة لها، بالاضافة الى خطة الطوارىء المقترحة لفصل الصيف.



كما حضر الجلسة: وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض، المدير العام مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران والمهندس طوني الزغبي، المدير العام للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علوية، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عيد، المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الشمالي المهندسة بولا حاوي والمهندس روي يزبك، ممثل مؤسسة مياه لبنان الجنوبي المهندس حسين الغول، ممثلا مجلس الانماء والاعمار الدكتور ابراهيم شحرور والدكتور يوسف كرم والمهندس ايلي موصللي، ممثلو وزارة الطاقة والمياه رئيس مصلحة حماية المحيط المهندس مفيد الدهيني ورئيس مصلحة الاستملاك المهندس حيدر معاوية، مستشار وزير الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة.





وعرضت مؤسسات المياه للمعوقات التي تعترض عملها، وابرزها الكلفة العالية للكهرباء والمازوت لتشغيل محطات الضخ وكذلك كلفة الرواتب والاجور.



وتركز النقاش حول مصادر المياه واهمية زيادتها، لا سيما في مناطق بيروت وجبل لبنان، وسوف تخصص اللجنة جلستها المقبلة لبحث موضوع السدود لا سيما سد بسري".