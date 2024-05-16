وزير الطاقة في "أسبوع المتوسطي الأخضر" في إسطنبول

إستكمل وزير الطاقة والمياه مشاركته في "أسبوع المتوسطي ألأخضر" المنعقد في مدينة إسطنبول في تركيا بعقده لقاء مع مدير مكتب إسطنبول في منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية (OECD) السيد أشرف بن علي حيث تم النقاش حول إحتمال إنضمام وزارة الطاقة والمياه في لبنان الى مباردة IFCMA الجديدة، وتعنى المبادرة بتوحيد السياسيات الوطنية المتعلقة بالطاقة المستدامة وخفض الإنبعاثات الكربونية.



كذلك، شارك الوزير فياض في جلسة نقاش حوارية حول مواضيع الطاقة والمياه والغذاء (Water-Energy-Food-Ecosystem Nexus) مع كبار المسؤولين في الإتحاد الأوروبي والإتحاد من أجل المتوسط ومؤسسات التمويل الدولية. وشدد الوزير فياض في مداخلته على أهمية تخفيض كلفة الطاقة في إدارة مشاريع المياه في لبنان، عارضا" المخاطر الصحية الكبيرة التي تنتج عن أهمال نوعية المياه وداعيا" مؤسسات التمويل الدولية الى الإستثمار في لبنان لتحويل قطاع المياه الى قطاع صحي يؤمن كافة الخدمات الأساسية وعلى أن يتم تأمين حاجاته الطاقوية إنطلاقا" من مصادر الطاقة المتجددة.