ميقاتي: للضغط على اسرائيل لوقف اعتداءاتها على لبنان وندعو للمساعدة بعودة النازحين

جدد رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "التزام لبنان قرارات الشرعيّة الدوليّة"، وذلك في كلمة القاها في قمة البحرين.



وطالب ميقاتي بـ "الضغط على إسرائيل للانسحاب من أرضنا المحتلّة ووقف انتهاكاتها واعتداءاتها البريّة والبحريّة والجويّة، والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701، ضمن سلّة مُتكاملة بضمانات دوليّة واضحة ومُعلنة".



وأمل في " تفعيل عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سوريا بما يُساعد على تحقيق رؤية عربيّة مُشتركة مُتّفق عليها، وبلورة آليّة تمويليّة لتأمين الموارد اللازمة لتسهيل وتسريع عودة النازحين السوريين إلى بلدهم".

وشدد ميقاتي على أن "اللبنانيين يعوّلون جدًّا على الدور الفعال للأشقاء العرب، ولا سيما أعضاء اللجنة الخماسية، من أجل مساعدة القوى السياسية اللبنانية على إنجاز الاستحقاق الرئاسي".

وقال ميقاتي: "قضية فلسطين هي قضيتنا العربية الأولى، ونكبتها لا تزال تعصف بعالمنا العربي وتهدد أمنه واستقراره وازدهاره، في ظل الممارسات الإسرائيلية الوحشية وانتهاكاتها اليومية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ومشاريعها التوسعية والتهجيرية".

واضاف: "علينا العمل معا من أجل وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإدخال المساعدات وإعادة إعمار قطاع غزة، وإطلاق مسار سياسي جدي وفاعل يدفع باتجاه حل عادل وشامل على أساس حل الدولتين، استنادا إلى القرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام التي أطلقت في قمة بيروت العربية للعام 2002؛ وذلك في سبيل استقرار ثابت لشعوب دولنا".