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افرام زار جعجع: لبنان في خطر ويجب أن نتصرّف جميعنا بوعي في ملف النزوح السوري

أخبار لبنان
2024-05-16 | 08:58
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افرام زار جعجع: لبنان في خطر ويجب أن نتصرّف جميعنا بوعي في ملف النزوح السوري
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افرام زار جعجع: لبنان في خطر ويجب أن نتصرّف جميعنا بوعي في ملف النزوح السوري

بحث الرئيس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمت إفرام مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب موضوع الوجود السوري في لبنان وكيفيّة التعامل معه بطريقة إنسانية وقانونية.
 
ولفت افرام بعد اللقاء الى جو كان سائداً بالأمس في جلسة مجلس النواب، يقضي باعتبار مصلحة لبنان في صدارة الأولويات، مشيرا الى أن هذا الجو ينسحب علينا وعلى القوات وعلى جميع الأفرقاء في لبنان للوصول الى خواتم سعيدة".

وقال: "ما نريده اليوم هو لبنان التوازن الديمغرافي، إذ لا يجوز ومن غير الطبيعي أن يكون 40 أو 50% من السكان في البلاد من اللاجئين، لافتًا إلى "أن بلدان العالم كلها لا تتخطى نسبة اللجوء فيها الـ5%، وبالتالي لبنان في خطر ويجب أن نتصرّف جميعنا بوعي في هذا الملف.

وأشار افرام الى أنه تداول وجعجع في القوانين التي تتعلق خصوصا بالاقتصاد اللبناني وبكيفية تحفيز الاقتصاد الشرعيّ وعدم السماح للاقتصاد غير الشرعي بأن يحلّ مكان الشرعي في لبنان، مشددا على أن هذه المسؤولية تقع على كل لبناني مؤتمن على مصلحة بلده.

ورداً على سؤال، قال: "التوصية التي انبثقت من المجلس النيابي غير ملزمة للحكومة، ولو أنه بالأمس قيل خلاف ذلك، باعتبار أن لدى الحكومة هامشاً كبيراً من الحركة في هذا الخصوص، إلا أن من واجبنا الإستمرار في تصويب الأمور".

وأضاف: "أما لجهة "شو بدو يصير ، أقول حسب شو منعمل على الأرض"، ولكن الأكيد أننا لن نقبل أن يبقى الرزق سائبا، "لأنو الرزق السايب بيعلّم الولاد الحرام".

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