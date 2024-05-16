الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
22
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
22
o
كسروان
22
o
متن
22
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
سلام: السياحة أهم الصناعات في الاقتصاد اللبناني ونعم لفتح الأجواء مع البحرين
أخبار لبنان
2024-05-16 | 09:35
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
سلام: السياحة أهم الصناعات في الاقتصاد اللبناني ونعم لفتح الأجواء مع البحرين
بحث وزير الإقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام مع وزيرة السياحة البحرينية السيدة فاطمة بنت جعفر الصيرفي في سبل تعزيز التعاون بين البلدين.
واكد سلام في خلال لقائه الوزيرة الصيرفي على أهمية تعزيز التبادل بين لبنان والبحرين، خصوصا على مستوى التجارة والصناعة والسياحة، لما لهذه القطاعات من أهمية كبرى في استنهاض الاقتصادات وتعزيز النمو.
ورأى أهمية "في وضع رؤية موحدة بين الوزارات في لبنان لتنويع مصادر دخل الدولة، والعمل على فتح الاسواق العربية ولاسيما الخليجية امام المنتجات والصناعات اللبنانية، بالاضافة الى القطاع السياحي، باعتباره قطاعا واعدا لاستقطاب الاستثمارات والسياح، ولاسيما من أبناء الدول العربية، والخليجية على وجه الخصوص.
وشدد سلام على ضرورة العمل الحثيث من أجل جعل لبنان مجددا قبلة سياحية، لافتا إلى أنه بهدف تفعيل الروزنامة والتعاون السياحي بين بلدينا لا بد من اعادة تفعيل الطيران المباشر بين المنامة وبيروت.
من جهتها، أكدت الوزيرة الصيرفي "أهمية الدفع بالعلاقات الثنائية نحو آفاق أرحب"، لافتة إلى "ما يشهده التعاون المشترك من تقدم مستمر على كل الأصعدة، بما في ذلك قطاع السياحة والسفر والضيافة، وما يحققه هذا القطاع من نموّ وازدهار ومساهمة كبيرة في الناتج المحلي الاجمالي وتسريع مسارات التنمية الوطنية في كلا البلدين الشقيقين.
وتطرّقت الى أهمية الاجتماعات التي تشهدها أعمال "قمة البحرين" بما فيها اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي لمجلس الجامعة العربية في دعم التكامل السياحي بين الدول العربية، وزيادة معدلات السياحة البينية، بما يرفع من مساهمة القطاع السياحي في التنمية الوطنية في هذه الدول، ويعزز من التكامل الاجتماعي والثقافي والتاريخي بين شعوبها.
ونوّهت الوزيرة الصيرفي بوجود الكثير من المجالات الرحبة لتعزيز العمل السياحي العربي المشترك، بما في ذلك التعاون في مجال التسويق السياحي، وجذب الاستثمارات السياحية للمنطقة العربية، ومواكبة التحول الرقمي في مجال صناعة السياحة، والترويج للمواقع والمقاصد السياحية في الوطن العربي، والابتكار السياحي.
ويأتي هذا الاجتماع من ضمن سلسلة اللقاءات التي عقدها سلام في سياق زيارته لمملكة البحرين للمشاركة في أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
السياحة
الصناعات
الاقتصاد
اللبناني
الأجواء
البحرين
التالي
أسرار الصحف 16-5-2024
حزب الله: أطلقنا طائرات مسيرة على قاعدة عسكرية غربي طبريا في إسرائيل
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2024-05-15
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-05-15
المقاومة الإسلامية: إستهدفنا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة
0
آخر الأخبار
2024-05-15
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها
آخر الأخبار
2024-05-15
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية المستحدثة في موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وأصابوها إصابة مباشرة وتم تدميرها
0
آخر الأخبار
2024-05-15
افرام خلال الجلسة النيابية: المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان هي مسؤولية الدولة اللبنانية وادعو لفتح أماكن لتوثيق واصدار البطاقات البيومترية لكل شخص للحد من الفوضى
آخر الأخبار
2024-05-15
افرام خلال الجلسة النيابية: المسح والتوثيق للوجود السوري في لبنان هي مسؤولية الدولة اللبنانية وادعو لفتح أماكن لتوثيق واصدار البطاقات البيومترية لكل شخص للحد من الفوضى
0
آخر الأخبار
2024-05-14
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-05-14
المقاومة الاسلامية: مجاهدونا استهدفوا موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وأصابوه إصابة مباشرة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
12:11
تعميم صورة المفقودة ريم الأحمد
أمن وقضاء
12:11
تعميم صورة المفقودة ريم الأحمد
0
أخبار لبنان
11:15
لقاء جمع ملك البحرين بميقاتي لعرض الاوضاع والعلاقات الثنائية
أخبار لبنان
11:15
لقاء جمع ملك البحرين بميقاتي لعرض الاوضاع والعلاقات الثنائية
0
أمن وقضاء
11:13
تعميم صورة مطلوب بجرائم انتحال صفة...
أمن وقضاء
11:13
تعميم صورة مطلوب بجرائم انتحال صفة...
0
أخبار لبنان
10:45
وزارة الصناعة تقفل أربعة مصانع مخالفة بالشمع الأحمر
أخبار لبنان
10:45
وزارة الصناعة تقفل أربعة مصانع مخالفة بالشمع الأحمر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-18
صفقة الأسرى تتحرك بزخم جديد
تقارير نشرة الاخبار
2024-03-18
صفقة الأسرى تتحرك بزخم جديد
0
أخبار لبنان
11:15
لقاء جمع ملك البحرين بميقاتي لعرض الاوضاع والعلاقات الثنائية
أخبار لبنان
11:15
لقاء جمع ملك البحرين بميقاتي لعرض الاوضاع والعلاقات الثنائية
0
فنّ
2024-01-20
أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة
فنّ
2024-01-20
أويس مخللاتي يدخل القفص الذهبي.. شاهدوا زوجته الحسناء اللاتينيّة
0
منوعات
2023-07-23
"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!
منوعات
2023-07-23
"وقعت على فخذها فشوّهتها"... 800 ألف دولار تعويضاً لطفلة من مطعم مشهور بسبب قطعة دجاج!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:14
مجلس جامعة الدول العربية في البحرين يناقش حرب غزة والقضايا الشائكة في البلدان العربية
أخبار دولية
07:14
مجلس جامعة الدول العربية في البحرين يناقش حرب غزة والقضايا الشائكة في البلدان العربية
0
آخر الأخبار
06:57
فضائح مدوية تتعلق بملف النزوح السوري... أسلحة أميرية داخل مخيم وإيجارات خيالية تدفع من استراليا
آخر الأخبار
06:57
فضائح مدوية تتعلق بملف النزوح السوري... أسلحة أميرية داخل مخيم وإيجارات خيالية تدفع من استراليا
0
أخبار لبنان
06:38
"تحالف التغيير" يتقدم باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد واستثمار المنشآت الرياضية والشبابية
أخبار لبنان
06:38
"تحالف التغيير" يتقدم باقتراحي قانون لرفع سن التقاعد واستثمار المنشآت الرياضية والشبابية
0
أخبار دولية
01:19
بوتين التقى نظيره الصيني: العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم
أخبار دولية
01:19
بوتين التقى نظيره الصيني: العلاقة بين الصين وروسيا عامل "استقرار" في العالم
0
أخبار دولية
16:00
هنية: تعديلات إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار أدت للجمود الحالي
أخبار دولية
16:00
هنية: تعديلات إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار أدت للجمود الحالي
0
أخبار دولية
15:46
العرب في البحرين...
أخبار دولية
15:46
العرب في البحرين...
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية
تقارير نشرة الاخبار
14:00
عيتاني: بيروت تعيش لحظات مشابهة بتلك التي سادت عام ١٩٧٥ واستمرت لتنتج الحرب الأهلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق
تقارير نشرة الاخبار
13:48
جديد قضية توقيف عراقيين في مطار بيروت... التزوير حصل في العراق
0
أخبار دولية
13:42
الطلب العالمي على الغاز إلى ارتفاع رغم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة
أخبار دولية
13:42
الطلب العالمي على الغاز إلى ارتفاع رغم خطط التحول نحو الطاقة النظيفة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
آخر الأخبار
17:11
غارات إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع
آخر الأخبار
17:11
غارات إسرائيلية تستهدف منطقة البقاع
2
أمن وقضاء
01:52
الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل
أمن وقضاء
01:52
الادعاء على dr. food ...وجلسة لاستجوابه الاثنين المقبل
3
أخبار دولية
04:43
مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا
أخبار دولية
04:43
مسودة إعلان المنامة: لتنفيذ اصلاحات وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الامن وحماية حدود لبنان المعترف بها دوليا
4
منوعات
15:00
واعد إحدى بنات خاله عن طريق الخطأ... رجل يكشف عن حادثة غريبة حصلت معه!
منوعات
15:00
واعد إحدى بنات خاله عن طريق الخطأ... رجل يكشف عن حادثة غريبة حصلت معه!
5
خبر عاجل
08:22
ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف
خبر عاجل
08:22
ترقبوا رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل الليلة الساعة الثامنة والنصف
6
فنّ
06:05
الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟
فنّ
06:05
الإحتفال بعيد ميلاد نانسي عجرم... كم أصبح عمرها؟
7
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
فنّ
06:01
بمساعٍ من علي الديك.. الشامي يزور سوريا للمرّة الأولى منذ 12 عاماً (فيديو)
8
فنّ
05:59
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
فنّ
05:59
"كبسوا كبسوا على تيك توك".. ممثلة سورية تبكي: مجبورة بدّي عيش!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More