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اعلان قمة المنامة: نحث كل الاطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية
أخبار لبنان
2024-05-16 | 10:05
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اعلان قمة المنامة: نحث كل الاطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية
اختتمت أعمال القمة العربية الـ33 التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة اليوم الخميس.
وأكد اعلان القمة على ضرورة دعم لبنان وسيادته واستقراره ووحدة أراضيه، وحثّ كل الأطراف اللبنانية على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، وتعزيز عمل المؤسسات الدستورية، ومعالجة التحديات السياسية والأمنية، وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية، وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي للحفاظ على أمن لبنان واستقراره وحماية حدوده المعترف بها دوليا بوجه الاعتداءات الإسرائيلية.
كما أكد الاعلان من جهة اخرى، على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا، وخروج الجيش الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع، ورفع الحصار المفروض عليه، وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه.
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