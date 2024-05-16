لقاء جمع ملك البحرين بميقاتي لعرض الاوضاع والعلاقات الثنائية

استقبل ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في مقر القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة، للبحث في العلاقات الثنائية، بين البلدين والوضع، في لبنان والمِنطقة.

وأكد ملك البحرين متانة العلاقات الثنائية الطيبة، التي تجمع بين مملكة البحرين ولبنان والحرص على تطويرها وتنميتها لصالح الشعبين.

وأعربا عن تمنياتهما بنجاح القمة العربية وأن تسفر عن نتائج مثمرة تعزز التضامن العربي والسلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وشدّد ملك البحرين على موقف المملكة تجاه لبنان والذي يقوم على دعم كل ما يحفظ أمنه واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه وما يحقق مصلحة شعبه.



وثمّن ميقاتي مواقف مملكة البحرين بقيادة الملك واهتمامها وحرصها على وحدة وضمان أمنه واستقراره.

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وتمنى أن تعاود مملكة البحرين فتح سفارتها، في بيروت.



وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا مع رئيس وزراء الكويت الشيخ أحمد عبدالله الاحمد الصباح، في مقر القمة العربية، في المنامة.



والتقى، في حضور وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج في الجزائر أحمد عطاف، للبحث في العلاقات بين البلدين وسبل توطيدها.