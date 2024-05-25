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المركز الطبي للجامعة الأميركية يعود إلى كسروان عبر KMC
أخبار لبنان
2024-05-25 | 08:44
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المركز الطبي للجامعة الأميركية يعود إلى كسروان عبر KMC
عاد المركز الطبيّ للجامعة الأميركية إلى كسروان، عبر مركز كسروان الطبّي KMC.
وأكّد رئيس الجامعة الأميركيّة ورئيس مجلس إدارة مركز كسروان الطبّي د. فضلو خوري أنّ الجامعة قامت بخطوة جريئة في ظلّ الأزمة الاقتصاديّة بشرائها المستشفى، في غزير.
وقال: "هذه الخطوة نابعة من إيماننا وتعلّقنا بلبنان."
وجال وفد من الجامعة الاميركية بحضور نواب المنطقة على أقسام وطوابق المركز معاينين المعدّات الحديثة، ومستمعين إلى شرح عن الواقع الحالي والنظرة المستقبليّة.
أخبار لبنان
الطبي
للجامعة
الأميركية
كسروان
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