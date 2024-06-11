ضبط معسّل مزوّر في الدورة

كَمَنَت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" لسيارة في منطقة الدورة تنقل كمية من المعسّل المزوّر، فضبطت محتواها.



وسطّرت محضر ضبط بالمُخالف يتولى القضاء المختص النظر فيه.