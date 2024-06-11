حمدان للـ LBCI: نحن ضد خلق بدع دستورية جديدة

شدد النائب فراس حمدان على أنه ضد خلق بدع دستورية جديدة، مشيراً الى أن المشكلة ليست في الحوار بل في فريق لا يريد انتخاب رئيس للجمهورية.



وقال خلال برنامج "نهاركم سعيد" عبر الـ LBCI : "موجودون في مجلس النواب وملتزمون بالآلية الدستورية والديمقراطية للانتخاب والحوار مطلوب بين اللبنانيين لكن ضمن الاليات الدستورية أو في رفاهية مناقشة الأفكار".



وعن ما يحكى عن نواب التغيير، ذكّر حمدان أن هذا أول خرق للطبقة التقليدية وهذا أمر غير معتاد لدى كثيرين ، نافياً وجود حالة تشرذم كبيرة بل بطبيعة الحال هناك تنوع ونقاشات بالافكار بحيث الاحزاب التقليدية غير معتادة على ذلك.