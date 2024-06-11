كتيلي للـLBCI: الخيار الثالث هو الاكثر قابلية للتحقيق

أوضحت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي أن حراك التيار الرئاسي اليوم يأتي نظرا لتموضعه السياسي وقدرته على التواصل مع كل المكونات، استكمالا مع مبادرتي الاعتدال الوطني واللقاء الديموقراطي.



واشارت، في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI، إلى أن هدف مبادرة التيار كسر الجمود وخلق ديناميكية جديدة للتوصل لانتخاب رئيس.



ولفتت كتيلي إلى أن التيار الوطني الحر يدعو في جولته الكتل الاخرى للتجاوب مع التشاور من أجل الابتعاد عن خطر المماطلة.



وشددت على أن "المصلحة الوطنية تقتضي انتخاب رئيس ونريد مد الجسر بين من يريد حماية لبنان وبناء لبنان".



ورأت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية أن الخيار الثالث هو الاكثر قابلية للتحقيق، معتبرة أن هناك الكثير من الاشخاص الذين يتمتعون بالفكر الاصلاحي وفكر حماية لبنان وسيادته، وقالت:" هذان أمران غير متناقضان وهنا أهمية التشاور".



وأكدت كتيلي أن بيت القصيد أن لا يتم تعطيل النصاب في الجسات المتتالية بعد التشاور.