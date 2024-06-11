لقاء بين باسيل وكرامي... وتأكيد على أهمية التفاهم والتوافق

في إطار الجولة التي يقوم بها رئيس حزب التيار الوطني الحر جبران باسيل، التقى الأخير النائب فيصل كرامي.



وقال كرامي: "علينا أن نبقي خطوط التواصل مفتوحة للخروج من الازمة الرئاسية التي هي مفتاح كل الحلول والحوار أو التشاور هو المخرج الوحيد وما طرحه الرئيس بري خارطة طريق ونذهب من دون شروط مسبقة".



بدوره، اشار باسيل الى انه تم الاتفاق على عدة امور منها وجوب عدم استمرار الفراغ الرئاسي، وقال: "لا حل الا بالتفاهم والتوافق على رئيس "لأن غير هيك ما حدا ح يقدر يوصل رئيس" واي رهان على فوز فريق على آخر هو فشل".