الوضع في المنطقة والعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان بين ميقاتي ونظيره الاردني

بحث رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع رئيس وزراء الاردن بشر الخصاونة، قبيل بدء أعمال مؤتمر "الاستجابة الانسانية الطارئة في غزة"، في العلاقات بين البلدين والوضع في المنطقة والعدوان الاسرائيلي على جنوب لبنان.



وشارك في اللقاء، الذي انعقد في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب.