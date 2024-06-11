قدّاس وجنّاز الأربعين لراحة نفس رئيس مجلس إدارة OMT توفيق معوّض

بمناسبة مرور أربعين يومًا على رحيل المحامي توفيق معوّض، يُقام قدّاس وجنّاز لراحة نفسه يوم السبت ١٥ حزيران ٢٠٢٤ عند الساعة السادسة مساءً في كاتدرائية مار جرجس – بيروت.



عائلة الفقيد وجميع أنسبائهم يدعون الأهل والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة لراحة نفسه.