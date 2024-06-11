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o
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رئيس المجلس الاوروبي: مسار الحل لمشكلة النزوح في لبنان سيتسارع بعد الانتخابات الاوروبية
أخبار لبنان
2024-06-11 | 05:49
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رئيس المجلس الاوروبي: مسار الحل لمشكلة النزوح في لبنان سيتسارع بعد الانتخابات الاوروبية
أكد رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشال " تفهم الموقف اللبناني من مسألة النازحين السوريين في لبنان"، مشيرا" الى ان القادة الاوروبيين مدركون للضغوطات التي يشكلها هذا الملف على لبنان ويعتبرون ان مسار الحل لهذه المعضلة سيتسارع بعد الانتخابات الاوروبية".
كما اعتبر خلال لقاء مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب في "مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات" في البحر الميت بالاردن، " ان انطلاق مسار وقف اطلاق النار في غزة سينعكس حكما تهدئة في جنوب لبنان".
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