رئيس وزراء إسبانيا: ندعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين ومعالجة تداعياته

شدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز على أن بلاده تدعم لبنان في موضوع معالجة ازمة النازحين السوريين ومعالجة تداعيات هذا النزوح، واعدا بنقل واقع وموقف لبنان على مستوى الاتحاد الأوروبي.



وردا على طلب وزير البيئة، ابدى رئيس وزراء اسبانيا خلال لقائه رئيس حومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في البحر الميت الاردن، الاستعداد لدعم لبنان بالخبرات الخاصة بتأسيس شرطة بيئية وبحماية الاحراج والمحميات ونقل تجربة اسبانيا في هذا المجال.



وتقرر ان تتم متابعة هذا الملف عبر سفارتي البلدين.