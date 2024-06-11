وفد من "اللقاء الديمقراطي" يلتقي تكتل "التوافق الوطني": للذهاب إلى حوار من دون شروط

اعتبر النائب عدنان طرابسي أن لبنان لم ينجح سابقا إلا من خلال التوافق.



ورأى أن رئيس الجمهوربة لن يأت إلا نتيجة للحوار لكن هناك فريق يرفض الحوار.



كلام طرابلسي جاء بعد لقاء جمع رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط على رأس وفد من اللقاء الديمقراطي، ضم النواب بلال عبدالله، هادي أبو الحسن، وائل أبو فاعور ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، بأعضاء تكتل "التوافق الوطني"، فيصل كرامي ومحمد يحيي وعدنان طرابلسي وحسن مراد.



وأوضح النائب فيصل الصايغ من جهته أننا " نحاول الذهاب إلى حوار من دون شروط وضمن فترة محددة"، مؤكدا أننا "لم ندخل بالاسماء ونحن لا نفرض على الآخر بل نحاول ايجاد أرضية مشتركة".