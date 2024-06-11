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يحيا باسم تكتل "التوافق الوطني" من عين التينة: لا إنتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار

أخبار لبنان
2024-06-11 | 07:15
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يحيا باسم تكتل &quot;التوافق الوطني&quot; من عين التينة: لا إنتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار
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يحيا باسم تكتل "التوافق الوطني" من عين التينة: لا إنتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار

عرض رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وفد من تكتل "التوافق الوطني النيابي" الأوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية.
 
وبعد اللقاء تحدث بإسم "التكتل" النائب محمد يحيا، وقال:" رأينا ورأي الرئيس نبيه بري ونحن نحترم رأيه،أننا لا نستطيع أن نصل الى إنتخاب رئيس للجمهورية إلا بالحوار".
 
واضاف :"لقد فهمنا من دولة الرئيس أن بعض الكتل وبعض النواب المنفردين ومن خلال اللقاءات والتحاور إستطاعوا التوصل الى نتيجة والتراجع عن المطالب السابقة والقبول تقريبا بالحوار. نتمنى إن شاء الله ان تكون النيات صافية لاننا فهمنا ان بعض الكتل ومنها كتلة  "التيار الوطني الحر" والنائب جبران باسيل الذي التقيناه، لديهم النية للمشاركة بالحوار او التشاور نتمنى من كل الكتل ان تلبي هذا المطلب".
 
وختم النائب يحيا :" لو اننا  مشينا بالذي طرحه الرئيس نبيه بري  لتمكنا من انتخاب  رئيس جمهورية قبل هذه المدة التي امضيناها في الفراغ. نحن نحترم دولة الرئيس ولدينا الثقة به ، ومن الطبيعي وفقا للقانون والاصول ان يدير رئيس مجلس النواب إدارة  هذه الحوار في المجلس النيابي".

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