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وزارة الطاقة ومؤسسات المياه في لبنان نعت صالح أحمد مهدي: استشهد أثناء قيامه بواجبه في تأمين المياه للأهالي الصامدين

أخبار لبنان
2024-06-11 | 11:32
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وزارة الطاقة ومؤسسات المياه في لبنان نعت صالح أحمد مهدي: استشهد أثناء قيامه بواجبه في تأمين المياه للأهالي الصامدين
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وزارة الطاقة ومؤسسات المياه في لبنان نعت صالح أحمد مهدي: استشهد أثناء قيامه بواجبه في تأمين المياه للأهالي الصامدين

نعت وزارة الطاقة والمياه ومؤسسات المياه في لبنان في بيان، "الشهيد صالح أحمد مهدي الموظف المسؤول عن توزيع المياه في بلدة الناقورة، والذي استشهد أثناء قيامه بواجبه في تأمين المياه للأهالي الصامدين، إثر عدوان صهيوني مجرم بطائرة مسيرة استهدفته خلال انتقاله ضمن نطاق عمله".

وإذ دانت الوزارة ومؤسسات المياه الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على المدنيين والمنشآت المدنية والمجازر التي ترتكب في فلسطين ولبنان، دعت المؤسسات الدولية كافة إلى موقف موحد تجاه هذه الجرائم التي ترقى إلى مستوى جريمة حرب، والتحرك لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما تلك التي تطال منشآت وقطاعات حيوية والعاملين فيها.

وأكدت وزارة الطاقة استمرارها في القيام بواجباتها وتحمل مسؤولياتها تجاه أهلها الصامدين في جنوب لبنان، معاهدة إياهم أنها "لا تدخر جهدا أو وسيلة لضمان استمرار التغذية بالمياه والكهرباء وصيانة الأعطال، وأن تبقى معهم والى جانبهم في كل الظروف".
 

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