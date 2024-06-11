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بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه

أخبار لبنان
2024-06-11 | 11:39
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بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه
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بيان للمديرية العامة للشؤون العقارية... وهذا ما جاء فيه

أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن أمانات السجل العقاري في بعبدا - الشوف - عاليه - كسروان وجبيل ستقوم نهار الجمعة الواقع في 14 حزيران  2024 وأمانة السجل العقاري في المتن نهار الخميس الواقع في 13 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا، بتسليم الدفعة الحادية عشرة من أوامر القبض الجاهزة والدفعة الثانية عشرة من سندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الأسبوع) واظهار الحدود
إضافة الى أن:  

- أمانة السجل العقاري في الشوف سوف تستقبل نهار الاربعاء والخميس والجمعة في 12- 13 و14 حزيران 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة، وتسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة وجميع السندات الجاهزة، وتسليم الافادات العقارية واستلام طلبات اظهار الحدود.

- امانة السجل العقاري في بعبدا سوف تستقبل نهاري الخميس والجمعة  في 13 و14 حزيران جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة)، وذلك فيما خص المعاملات المسلمة وتسليم الافادات العقارية وتسليم جميع اوامر القبض الغير مدفوعة.

- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يستقبل نهار الاربعاء الواقع في 12 حزيران 2024 المعاملات الجديدة.

- رئيس المكتب العقاري المعاون في كسروان وجبيل سوف يستقبل نهار الجمعة الواقع في 14حزيران 2024 جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وستقوم امانة السجل العقاري في كسروان وجبيل بتسليم الافادات العقارية.  

- رئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الاولى ورئيس المكتب العقاري المعاون في المتن الشعبة الثانية سوف يستقبل نهار الخميس الواقع في 13 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا) جميع المراجعات فيما خص المعاملات المقدمة من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).

- امانة السجل العقاري في المتن سوف تستقبل نهار الخميس الواقع في 13 حزيران استثنائيا هذا الاسبوع من الساعة الثامنة صباحا ولغاية الساعة الثانية عشر ظهرا) طلبات الافادات العقارية وسوف يتم تسليمها الأسبوع الذي يلي وسوف تستقبل جميع المراجعات المتعلقة بالمستودع كطلب صور عن المستندات او صور عن نظام الملكية الخ...  

وحددت المديرية العامة للشؤون العقارية آلية الاستلام بالطلب الى المعنيين زيارة الموقع الالكتروني للمديرية العامة للشؤون العقارية، WWW.LRC.GOV.LB ضمن قسم آخر الأخبار للتأكد من وجود أمر القبض أو السند العائد لهم ضمن اللوائح المنشورة على الموقع، ومن ثم التوجه، للسندات فقط، الى المحتسبيات التابعة للحصول على الطوابع (2*50،000 = 100،000 ل.ل.)، أو ايصال تسديد الطوابع من الشركات المالية المعترف فيه.

كما حددت أماكن استلام الطوابع كالآتي:

- محتسبية بعبدا (أمانات السجل العقاري في بعبدا - عاليه - الشوف)
- محتسبية المتن (أمانة السجل العقاري في المتن)
- محتسبية جونية (أماناتي السجل العقاري في جونية - جبيل)

ملاحظة: مركز تسليم أوامر القبض العائدة لقضاء جبيل يتم في المكتب العقاري المعاون في سراي جبيل.

أخبار لبنان

المديرية العامة للشؤون العقارية

أمانات السجل العقاري

سندات الملكية

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