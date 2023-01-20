المهمة الأولى للقضاء الأوروبي في لبنان إنتهت... فهل يدّعي؟

الوفد القضائي الأوروبي أنهى المرحلة الأولى من الإستماع الى شهود

من أصل ١٢ شخصا طلب الوفد القضائي الأوروبي من فرنسا وألمانيا واللوكسمبورغ الاستماع اليهم في ملف تبييض أموال، حضر ٩ شهود وتغيب شاهدان بمعذرة، أحدهما لسبب صحي والثاني بسبب وفاة والدته، أما المشتبه به الوحيد ن. ع. فأبدى استعداده لتقديم افادته أمام السلطات في اللوكسمبورغ وذلك خلال زيارة قام بها في الثامن من كانون الثاني الى هناك.