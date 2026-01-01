أمن الدولة نوّهت بالإجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة

نوّهت المديرية العامة لأمن الدولة بالجهود التي بذلها العسكريين، في إطار استكمال الإجراءات والتدابير الأمنية لمناسبة عيد رأس السنة، والتي أسهمت في إنجاح الخطة الأمنية المعتمدة، بالتعاون مع الجيش اللبنانيّ وسائر الأجهزة الأمنية.
وشملت التدابير إقامة حواجز ونشر دوريات في مختلف المناطق، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم.
وأكدت المديرية العامة بأنها مستمرة في ملاحقة مطلقي النار خلال ليلة رأس السنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تطبيقًا للقوانين المرعية الإجراء.
امن الدولة تنوه بالإجراءات الامنية المتخذة ليلة رأس السنة وتعلن انها مستمرة بملاحقة مطلقي النار.
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار استكمال الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها قطعات أمن الدولة على كامل الأراضي… pic.twitter.com/5aSQmPwyNN
— Lebanese State Securityالمديرية العامة لأمن الدولة (@statesecuritylb) January 1, 2026
امن الدولة تنوه بالإجراءات الامنية المتخذة ليلة رأس السنة وتعلن انها مستمرة بملاحقة مطلقي النار.
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي:
في إطار استكمال الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها قطعات أمن الدولة على كامل الأراضي… pic.twitter.com/5aSQmPwyNN