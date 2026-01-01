أمن الدولة نوّهت بالإجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة

نوّهت المديرية العامة لأمن الدولة بالجهود التي بذلها العسكريين، في إطار استكمال الإجراءات والتدابير الأمنية لمناسبة عيد رأس السنة، والتي أسهمت في إنجاح الخطة الأمنية المعتمدة، بالتعاون مع الجيش اللبنانيّ وسائر الأجهزة الأمنية.

وشملت التدابير إقامة حواجز ونشر دوريات في مختلف المناطق، حفاظًا على أمن المواطنين وسلامتهم.

وأكدت المديرية العامة بأنها مستمرة في ملاحقة مطلقي النار خلال ليلة رأس السنة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، تطبيقًا للقوانين المرعية الإجراء.